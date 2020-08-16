УФА, 16 авг — ПРАЙМ. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил протестующим против разработки шихана Куш-тау Башкирской содовой компанией о приостановке работ на горе до того, как найдется компромисс, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

На шихане Куш-тау в Ишимбайском районе Башкирии несколько дней протестуют экозащитники из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. Общественную безопасность на месте осуществляют полицейские и сотрудники ОМОН.

"Уходит БСК, уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение", — процитировали агентству в правительстве региона Хабирова, который в воскресенье прибыл на шиханы к протестующим.

Глава Башкирии ранее разрешил Башкирской содовой компании разрабатывать один из шиханов – Куш-тау, чтобы не оставить без работы тысячу горожан в Стерлитамаке.

В начале августа МВД по Башкирии сообщило, что в полицию поступило несколько заявлений от руководства БСК о противодействии ряда граждан деятельности предприятия в Ишимбайском районе. В соцсетях писали, что ряд общественников пикетируют вырубки леса на горе Куш-тау и ее разработку. Башкирская содовая компания ранее заявляла, что на Куш-тау из-за активистов не могут вырубать лес.

В 2018 году Башкирская содовая компания сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов — Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куш-тау. А чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.