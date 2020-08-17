МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Федеральные таможенная и налоговая службы, говорится в сообщении контрольного ведомства.

Так, ФТС перевыполнила прогноз по доходам бюджета на 89,5 миллиарда рублей, исполнив его на 101,6%. При этом аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин указал на существенные недостатки в работе таможенных органов, связанные с нарушением законодательства в области таможенного регулирования. Отмечается, что они привели к потерям федерального бюджета.

"Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и Российской Федерации при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 миллиона рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 12 фактов неправомерного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении временно ввезенных товаров, три факта несоблюдения условий временного ввоза транспортных средств международной перевозки и один факт неправомерного занижения размера таможенных платежей в отношении временно ввезенного товара", — сообщил он.

По данным фактам будут направлены материалы в Генеральную прокуратуру. Кроме того, проверка выявила нарушения и недостатки, которые ФТС допустила при осуществлении бюджетных полномочий главного распорядителя средств федерального бюджета.

ФНС также исполнила доходы федерального бюджета с превышением прогноза (100,5% от прогноза), перевыполнив план почти на 66 миллиардов рублей. В то же время налоговая служба, как показала проверка, допустила нарушения при составлении бюджетной отчетности. "ФНС не включила 5 юрлиц с задолженностью свыше 500 миллионов рублей в раздел "Сведения о просроченной задолженности" формы бюджетного учета сведений по дебиторской и кредиторской задолженности", — сообщает Счетная палата.

"Причинами этого нарушения стало отсутствие порядка взаимодействия между структурными подразделениями территориальных налоговых органов и, в отдельных случаях, непрохождение форматно-логического контроля сведений об организациях", — пояснил аудитор.