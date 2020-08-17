МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Участники IT-рынка и Минкомсвязь РФ готовят новый пакет мер поддержки отрасли, рассказал РИА Новости глава НП "Руссофт" Валентин Макаров.

В июне президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. По словам Путина, ставка будет одной из самых низких в мире. Он также предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%.

Позднее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей. Российским компаниям из специального реестра введение НДС предлагается компенсировать субсидиями, но иностранный софт может подорожать более чем на 16%, отмечало издание.

НП "Руссофт" тогда заявило, что планирует обратиться в Минкомсвязь для обсуждения рисков, вытекающих из предложения ведомства, и поиска альтернативных вариантов налогового маневра

По словам Макарова, необходимость введения дополнительных мер поддержки IT-компаний обсуждалась 8 августа с представителями Минкомсвязи и вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

"По итогам встречи было принято решение доработать к осенней сессии Госдумы правки в Налоговый кодекс, направленные на устранение неоднозначностей по ряду вопросов, и отработать механизм предоставления субсидий для IT-компаний. Трудная задача — отмена существующего варианта валютного контроля. Больше по налогам пока ничего нового не надо. Было бы хорошо стимулировать рынок, который до сих пор показывает снижение еженедельного входящего денежного потока индустрии на 40-50% по сравнению с прошлым годом", — рассказал Макаров.

"Правки готовят Минкомсвязь, IT-ассоциации и представители конкретных сегментов IT-бизнеса. Механизм субсидий готовит министерство. Изменение существующего варианта валютного контроля готовим всем миром, вместе с РСПП — и все разбивается о сопротивление Минфина, который упорно отвергает предложения по мерам поддержки экспорта", — добавил он.