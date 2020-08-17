МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили в разы сократить его финансирование, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти.

Еще в начале этого года на проект до конца 2024 года планировалось направить 125 миллиардов рублей, включая 89,7 миллиарда бюджетных средств. Сейчас речь идет лишь о 27,7 миллиарда рублей, включая 22,4 миллиарда из бюджета, пишет газета. По ее информации, аналогичные данные содержатся в презентации Сбербанка, который также ответственен за проект.

В пресс-службах Минэкономразвития, правительства и АНО "Цифровая экономика", курирующих проект, не ответили на запросы газеты. В Минфине и Сбербанке вопросы переадресовали в Минкомсвязь. Там изданию заявили, что окончательный бюджет проекта еще не утвержден, работа над ним продолжается.

Как пишет газета, детали сокращения бюджетов частично описаны в презентации: это финансирование мероприятий за счет бюджетов других федеральных проектов и ведомств, а также объединение мероприятий. "В связи с секвестром бюджета финансирование всех мероприятий уменьшено", — говорится в статье со ссылкой на документ.

При этом в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 3 июля есть поручение Минкомсвязи выделить около 25 миллиардов рублей из нацпрограммы "Цифровая экономика" на ряд мероприятий по развитию ИИ до 2024 года.

Источник издания, знакомый с процессом бюджетирования, утверждает, что речь идет не о снижении бюджета, а об "изменении подхода к его формированию": 22,4 миллиарда рублей — это только "центральная часть", которая будет направлена на расходы, связанные с разработкой, а другие статьи будут финансироваться из бюджетов на цифровизацию других федеральных ведомств. Собеседник газеты говорит, что таким образом общий бюджет может оказаться даже больше ранее объявленного.

Федеральный проект ИИ готовится около года, его паспорт должен быть утвержден до 31 августа. Весной сообщалось, что расходы могут пересмотреть, также обсуждался вариант объединения с существующим проектом "Цифровые технологии". По мнению источника, близкого к рабочей группе по ИИ АНО "Цифровая экономика", ключевая проблема в подготовке проекта — разногласия федеральных ведомств по его отдельным положениям. Источник опасается, что паспорт не успеют согласовать до конца лета.