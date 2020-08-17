МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Показатель EBITDA по МСФО Трубной металлургической компании (ТМК) в первом полугодии 2020 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% и составил 17,186 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Негативную динамику в компании объясняют выбытием американского дивизиона, а также более слабыми показателями российского и европейского дивизионов. Чистая прибыль, как следует из отчета компании, выросла в три раза, до 20,228 миллиарда рублей. Выручка упала на 33%, до 111,99 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 21%, до 24,675 миллиарда рублей. Рентабельность EBITDA увеличилась до 15% с 14% годом ранее.

Во втором квартале показатель EBITDA снизился относительно предыдущего квартала на 3%, до 8,449 миллиарда рублей, в том числе показатель EBITDA российского дивизиона снизился на 7% в результате негативного эффекта от роста цен на некоторые материалы на фоне укрепления курсов валют по отношению к рублю. Выручка увеличилась на 2%, до 56,671 миллиарда рублей вследствие более сильных результатов европейского дивизиона на фоне роста объема реализации, валовая прибыль снизилась на 8%, до 11,821 миллиарда рублей. Рентабельность EBITDA уменьшилась до 15% с 16% кварталом ранее.

Чистый долг в течение второго квартала снизился на 33,4% и на 30 июня составил 103,1 миллиарда рублей, его отношение к EBITDA составило 2,76х. Общий долг увеличился до 183,3 миллиарда рублей с 182,8 миллиарда рублей на конец 2019 года из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару США. Чистое погашение заемных средств в первом полугодии 2020 года составило 13,1 миллиарда рублей.

В третьем квартале ТМК ожидает, что объем отгрузок в российском дивизионе продолжит находиться под давлением в основном из-за сохраняющейся сложной рыночной ситуации и проведения плановых работ по модернизации и техническому обслуживанию на основных предприятиях дивизиона. На европейском рынке ожидается восстановление потребления труб промышленного назначения. "Мы ожидаем, что в случае, если рыночная конъюнктура не ухудшится, EBITDA во втором полугодии 2020 года останется в целом на уровне первого полугодия 2020 года", — отметили в ТМК.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5% — до 3,8 миллиона тонн.