МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ непрерывно анализирует ситуацию в российской угольной промышленности на фоне влияния на рынок коронавирусной инфекции и экологической повестки, пока не меняет свой прогноз по ожидаемому падению экспорта угля в 2020 году на 10-22%, говорится в статье министра энергетики Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

По его словам, в первом полугодии на рынке угля наблюдались снижение спроса и цен по сравнению с 2019 годом. Значительную роль в этом сыграли меры, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. Также сильно сказывается ужесточение климатической повестки. Спрос снижается и на внутреннем рынке, что связано с замедлением экономической активности на фоне эпидемии COVID-19.

Так, по итогам второго квартала поставки угля на внутренний рынок снизились на 11,6% год к году, на экспорт – на 5,6%. Из-за сокращения спроса снизились мировые цены на уголь: средняя цена на энергетический уголь в первом квартале упала на 10% (с 63 долларов до 57 долларов за тонну). В итоге, некоторые компании вынуждены снижать добычу, чтобы реализовать переполненные складские запасы. Вследствие этого объем добычи по итогам второго квартала снизился на 9,6% к прошлому году.

"Больше всего сократили производство угледобывающие регионы, расположенные далеко от портов и пограничных переходов, прежде всего Кузбасс. В то же время Забайкальский край, Республика Хакасия, Хабаровский край, Сахалинская область, то есть области, расположенные ближе к границе, смогли даже нарастить объемы добычи. Это говорит о том, что в восточном направлении уровень спроса в целом сохраняется", — отмечает министр.

"Если прогнозировать среднегодовые значения, потребление угля на внутреннем рынке в 2020 году в целом может снизиться в пределах от 4 до 12%. Постепенное восстановление спроса с небольшим ростом мы можем увидеть уже в четвертом квартале. Экспорт российского угля в текущем году может сократиться в диапазоне от 10% до 22% в основном за счет западного направления. В этой связи мы находимся в режиме непрерывного анализа различных сценариев развития ситуации в угольной отрасли и готовы к ответным мерам", — резюмировал Новак.

В 2019 году экспорт угля из РФ составил 220 миллионов тонн, а общая добыча — около 440 миллионов, говорил ранее Новак. В апреле министр оценил, что по итогам текущего года ожидается некоторое снижение этих показателей, а в мае — что сокращение экспорта может составить 10-22%.