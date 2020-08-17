МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-июне текущего года составил 849,818 миллиарда рублей, следует из материалов Казначейства.

При этом доходы бюджета составили 17,876 триллиона рублей, расходы — 18,726 триллиона.

В январе-июне прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составлял 2,637 триллиона рублей. Доходы бюджета за аналогичный период 2019 года составили 18,584 триллиона рублей, расходы — 15,946 триллиона рублей.

Профицит консолидированного бюджета РФ в целом в 2019 году составил 2,115 триллиона рублей против 3,036 триллиона годом ранее.