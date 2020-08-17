ТОКИО, 17 авг — ПРАЙМ. Японская экономика под влиянием мер против распространения COVID-19 потерпела беспрецедентный спад, согласно опубликованным в понедельник предварительным данным правительства Японии.

С апреля по июнь этого года, когда в Японии действовали ограничения на контакты между людьми, подавляя деловую активность, реальное падение ВВП составило 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний, а в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами) спад оценивается в 27,8%. По сравнению со вторым кварталом 2019 года показатель опустился на 9,9%.

Вместе с тем спад ВВП наблюдается уже третий квартал подряд. Нынешний спад японское правительство считает самым большим с 1955 года.

С 7 апреля в Токио и шести других префектурах был введен режим чрезвычайной ситуации, требовавший от граждан оставаться дома, а затем ограничения коснулись всей территории Японии до конца мая. После этого японские власти постепенно стали ослаблять меры, ударившие по деловой активности в стране.

Потребительские расходы, которые составляют более половины объемов японской экономики, сократились на 8,2% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку в условиях ЧС мало кто стал путешествовать и ходить по магазинам с ресторанами.

Экспорт товаров и услуг, в том числе доходы от иностранных туристов, снизился на 18,5%, а в годовом исчислении это — 56%.

Министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры по борьбе с COVID-19, выразил уверенность в том, что правительством будут приняты все меры для исправления ситуации.

По данным агентства Киодо, правительство Японии планирует опубликовать скорректированные данные о ВВП страны за второй квартал 2020 года 8 сентября.