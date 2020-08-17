МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские регионы, как и разные отрасли, по-разному перенесли тяжелые ограничения из-за коронавируса, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование "Где в России жить хорошо" НИУ ВШЭ.

Хуже всего кризис перенесли жители Владимирской, Костромской, Новгородской областей, а также в республиках Дагестан, Ингушетия, Башкирия, Марий Эл, Удмуртия и других субъектах РФ.

Экономисты Высшей школы экономики опирались в своем исследовании на следующие факторы:

динамика заработной платы,



инфляция,



безработица.



В частности, в Новгородской и Костромской областях зарплаты в среднем снизились на 12,5% и 3,1%.

При этом кризис особо не коснулся жителей Чукотки, Камчатки, Астраханской, Саратовской и Новосибирской областей.

Саратовская область в первом полугодии стала лидером по росту зарплат: на 12,5%. В Чукотском автономном округе всплеска инфляции и безработицы почти не зафиксировано: 1,7% и 1,2% соответственно.

Самые крупные по численности жителей регионы — Москва, Санкт-Петербург и Московская область — оказались в числе субъектов, где индекс социально-экономического стресса ниже среднего по стране.

"Уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63 000 и 32 000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы – почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту – в 4 раза (3,2 и 0,8% в CКФО и ДВФО)", — пишет издание.

Разница в инфляции между федеральными округами зафиксирована на уровне 1,5 раза.