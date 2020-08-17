МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Белорусская калийная компания" (БКК), эксклюзивный экспортер удобрений производства "Беларуськалия", на фоне обстановки в республике обещает партнерам постараться выполнить все свои обязательства.

"Внимание всего мира сегодня приковано к нашей стране. В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании. Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24\7", — говорится в обращении компании к партнерам, размещенном на ее официальном сайте.

Оно иллюстрировано фотографией с надписью на английском языке "Pray for Belarus" ("Молитесь за Белоруссию"). "Мы надеемся на скорое разрешение ситуации, и просим вас вместе с нами помолиться о мире и процветании Республики Беларусь", — завершается заявление.

В частности, у БКК заключены крупные контракты на поставки хлористого калия в Китай и Индию.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.