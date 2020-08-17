МИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. "Беларуськалий", один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации предприятия — Белорусского независимого профсоюза Юрий Захаров. Рабочие БМЗ приостановили доменные печи, акция протеста продолжается

"Нет, не работает", — сказал Захаров, отвечая на вопрос, работает ли предприятие на фоне информации в СМИ о забастовке.

Вместе с тем руководство "Беларуськалия" проводит совещание, получить его комментарий относительно ситуации на предприятии РИА Новости пока не получилось.

Калийные удобрения для Белоруссии являются значимым экспортным продуктом. В прошлом году их было поставлено за рубеж на 2,8 миллиарда долларов.