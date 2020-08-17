МИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. Экономика Белоруссии в январе-июле текущего года снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет республики (Белстат).

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-июль 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 80 миллиардов белорусских рублей (более 32,5 миллиарда долларов по текущему курсу), или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню января-июля 2019 года", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Белстате также отметили, что индекс-дефлятор ВВП в январе-июле текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%.

В 2019 году ВВП Белоруссии вырос на 1,2%. В мае министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявлял, что власти страны рассчитывают в условиях пандемии COVID-19 не допустить сокращения ВВП по итогам текущего года.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП Белоруссии на 6% в 2020 году на фоне экономического спада во всем мире из-за негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Всемирный банк (ВБ) ожидает, что экономика страны в 2020 году сократится на 4%.