МИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. Бастующие сотрудники "Беларуськалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, вырабатывают меры по безопасной остановке технологического процесса, пока он полностью не остановлен, сообщил РИА Новости в понедельник источник на предприятии.

Ранее в Белорусском независимом профсоюзе РИА Новости заявили, что предприятие не работает из-за забастовки. При этом руководство "Беларуськалия" проводит совещание, получить его официальный комментарий относительно ситуации на предприятии РИА Новости пока не получилось.

"Нет, это не конфетная фабрика, нельзя сразу остановить предприятие. Это – опасное производство и нужно предпринять определенные действия для остановки. Всё надо делать с умом, потому что после забастовки, процессы надо будет запускать", — сообщили РИА Новости в руководстве одного из рудоуправлений, комментируя информацию о полной остановке "Беларуськалия".

Собеседник агентства рассказал, что частично определенные технологические процессы остановлены из-за забастовки рабочих, но полностью производство не остановлено. Он подчеркнул, что это не профсоюз организовывал забастовку, а "люди сами организовались, создали стачкомы". По словам собеседника, сейчас стачкомы вырабатывают свои требования руководству предприятия и меры по безопасной остановке производства.

Другой источник рассказал, что полностью безопасным образом технологический процесс остановится к ночи, соответственно, тогда можно будет говорить о полной забастовке.

Источник в руководстве предприятия РИА Новости рассказал, что оно пока оценивает ситуацию, анализирует происходящее, ведет переговоры с рабочими. Собеседник из числа менеджмента предприятия подчеркнул, что говорить о полной остановке предприятия и о прекращении работы всех рудоуправлений будет "слишком громким заявлением".

Калийные удобрения для Белоруссии являются значимым экспортным продуктом. В прошлом году их было поставлено за рубеж на 2,8 миллиарда долларов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.