МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Промышленное производство в России в июле замедлило спад до 8% в годовом выражении после снижения на 9,4% в июне, в месячном выражении выросло на 3,4%, следует из данных Росстата.

Как отмечается в документе, в январе-июле промпроизводство в РФ снизилось на 4,2% в годовом выражении.

Согласно данным статистического ведомства, в июле в сфере добычи полезных ископаемых снижение производства ускорилось до 15,1% в годовом выражении после спада на 14,2% в июне (в январе-июле снижение на 6,6% год к году).

В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов в июле производство снизилось на 7,1% в годовом выражении после спада на 6,5% в июне (по итогам января-июля — спад на 5,6%).

В обрабатывающих производствах в июле зафиксирован спад на 3,3% в годовом выражении после снижения на 6,4% в июне. Как указали в Росстате, это лучший показатель с апреля 2020 года, когда спад в данной отрасли составил 10% в годовом выражении. В январе-июле спад промпроизводства в обработке оценивается в 2,5% в годовом выражении.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром падение в июле в годовом выражении составило 2,6% после спада на 4,8% в июне (по итогам января-июля — на 3%).

Росстат в феврале впервые опубликовал расчеты данных промышленного производства на основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве базисного использовался 2010 год. В Росстате полагают, что переход на новый базисный год позволит ведомству повысить качество публикуемой информации — индексы отдельных отраслей и товарных позиций будут более точными и выверенными.