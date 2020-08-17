МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июль снизилась на 17,5 миллиона рублей, или на 0,8%, и на 1 августа составила 2,177 миллиарда рублей, сообщил в понедельник Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2020 года на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 967,5 миллиона рублей (44,5%), в 2019 году — 481,8 миллиона рублей (22,1%), в 2018 году и ранее — 727,4 миллиона рублей (33,4%).

Задолженность по зарплате на 1 августа имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 49%; добыча полезных ископаемых — 18%; строительство — 13%; транспорт – 7%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 5%.