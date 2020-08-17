МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Резкий рост в обращении количества пятитысячных купюр свидетельствует об опасениях по поводу новой волны "коронакризиса" и недоверии к банкам и безналичным платежам, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Однако это лишь временный фактор, уверены они.

В России резко выросло количество выпущенных в оборот пятитысячных купюр. По оценке "Известий" на основании данных ЦБ, в первом полугодии 2020-го их стало больше почти на 320 млн штук — это порядка 1,6 трлн рублей. В целом объем дополнительного выпуска бумажных денег за шесть месяцев этого года составил 460 млн купюр. При этом в прошлом году было зафиксировано снижение количества банкнот на 100 млн рублей, пишет издание.

По словам опрошенных "Прайм" экспертов, с начала пандемии наблюдается значительный спрос на наличные деньги со стороны как населения, так и малого и среднего бизнеса. Еще в апреле объем наличных денег в обращении, то есть денег, снятых российскими гражданами со счетов в банках, вырос на 1 трлн рублей. При этом востребованы не мелкие, а именно пятитысячные купюры.

"Вполне вероятно, что спрос на них связан с двумя основными факторами. Первый — опасения второй волны то ли коронавируса, то ли экономическо-изоляционного кризиса. Мало кто хочет остаться запертым дома, надеясь исключительно на добрую волю банков и платежных систем. Второй — переход в "серую" зону малого бизнеса и самозанятых", — говорит руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НАЛИЧНЫЕ

Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении банковских накоплений и их дальнейшей судьбы. Она возникла на основе информации о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей с 2021 года и усилилась на фоне слухов о возможной заморозке и изъятии части вкладов, говорит доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

"Несмотря на то, что власти всячески опровергают данную информацию, уверенности, что этого не произойдет, не прибавляется. А с учетом падения ставок по банковским вкладам до 4 и менее процентов годовых, большинство граждан предпочитают сохранять свои сбережения под рукой в виде наличных, и пятитысячные купюры для этого весьма удобны", — добавил он.

Еще одним фактором высокого спроса на наличные является сезон отпусков. В связи с текущими ограничениями многие россияне отправили в отпуск в Крым, где не работают карты международных платежных систем, да и национальная платежная карта МИР принимается не везде и не всегда. В связи с этим, для проведения расчетов отдыхающим в Крыму рекомендуется иметь с собой наличные, которые также проще и удобнее вести в купюрах крупного номинала.

ВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР

При этом эксперты подчеркивают, что увлечение "пятитысячными" носит временный характер и связано скорее с психологическим фактором на волне "коронакризиса". "Видится, что это временный фактор, вызванный опасениями долгосрочного характера заградительных барьеров не только у частного сектора, но и малого и среднего предпринимательства", — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

"Второй квартал стал пиком экономических проблем, не имеющем аналогов в статистической истории многих развитых и развивающихся стран по целому ряду показателей. Россия тоже не осталась в стороне, поэтому может быть стоит воспринимать рост количества купюр большого номинала на руках у граждан, как антикризисную меру, которая по мере восстановления экономики сменится на безналичные формы денежного обращения", — согласен Ордов.

По мнению Маркова, часть снятых гражданами денег, несомненно, пойдет на текущее потребление, которое никто не отменял. Это и уже упомянутые расходы на отдых и просто текущие расходы. Однако большая их часть в ближайшее время будет храниться "под матрасом" на случай неопределенного развития ситуации, связанного с пандемией коронавируса и падением экономики на ее фоне.

РОСТА ЦЕН НЕ БУДЕТ

Эксперты сходятся во мнении, что все это вряд ли будет способствовать росту инфляции, так как деньги в массе своей пойдут не на увеличение платежеспособного спроса, а на накопления.

По мере стабилизации экономической ситуации и восстановления у граждан уверенности в финансово-банковском секторе, стоит ожидать, что большая часть этих средств вернется в той или иной форме в банковскую систему. "В ближайшие месяцы не исключаем обратного движения по увеличению безналичного оборота и уменьшению наличности", — прогнозирует Зельцер.

Он напомнил, что официальная статистика не демонстрирует общего роста уровня цен в стране и, более того, можно рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ с текущих рекордно низких 4,25%. Поэтому говорить о росте инфляционных ожиданий не приходится.

Кроме того, эксперты напоминают о том, что европейский тренд последних лет — отказ от купюр в 500 евро. Это стало главным способом борьбы с преступными доходами. Не исключено, что подобные меры будут внедряться и у нас по мере восстановления экономики и доверия граждан к безналичным деньгам.