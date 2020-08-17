МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает в третьем квартале рост ВВП страны в квартальном выражении, но год к году по-прежнему будет фиксироваться спад экономики, рассказал журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"В третьем квартале квартал к кварталу рост ВВП будет — в сезонно сглаженном выражении третий квартал будет лучше второго. Последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году, естественно, значение будет в минусе — глубина падения такая, что нам понадобится длительное время", — сказал он в кулуарах ACI Russia Congress 2020.

"Где-то к началу 2022 года мы вернемся к уровню конца 2019 года в сезонно сглаженном выражении", — добавил Заботкин.

По его словам, Банк России пока не видит оснований для пересмотра своего базового макроэкономического прогноза: данные последних трех недель по инфляции и ВВП соответствуют ожиданиям.

"Пока те данные, которые вышли за последние три недели по ВВП и инфляции, в русле того, что рассматривалось в качестве базового прогноза на совете директоров в июле", — сказал он в кулуарах ACI Russia Congress 2020.

Заботкин отметил, что проект основных направлений ДКП будет представлен до заседания совета директоров в сентябре, он будет содержать продление макропрогноза на 2023 год, однако обновленного прогноза на 2020-2022 годы не ожидается. "Раз в полтора месяца мы прогнозы не пересматриваем. За последние три недели ничего сильно не изменилось", — добавил зампред регулятора.

По прогнозу ЦБ, спад российской экономики в 2020 году составит 4,5-5,5%, однако в следующем году она выйдет на рост в 3,5-4,5%, а в 2022 году подрастет еще на 2,5-3,5%. Регулятор ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году — 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.