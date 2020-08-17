МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте следующего года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.

"Февраль-март", — ответил он на вопрос, когда ожидается максимальная годовая инфляция.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что пик инфляции ожидается в феврале 2021 года из-за эффекта низкой базы. При этом регулятор ожидает плавного ускорения инфляции к концу года до прогнозного диапазона в 3,7-4,2%.

По данным Росстата, инфляция в РФ в июле составила 0,4% против 0,2% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 3,4% с июньских 3,2%.