МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, управляющим от РФ в структурах Всемирного банка — Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций — назначен вице-премьер Алексей Оверчук, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин находился на этом посту с 20 июля 2017 года, вместе с бывшим замминистра финансов Сергеем Сторчаком, который занимал пост заместителя управляющего, место которого в МБРР займет нынешний замминистра финансов РФ — Тимур Максимов.

"Назначить заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука Алексея Логвиновича управляющим от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, освободив от этих обязанностей Орешкина", — говорится в документе.

МБРР был создан в 1944 году с целью оказания помощи европейским странам в восстановлении экономики после Второй мировой войны, сейчас является организацией глобального развития, принадлежащей 189 странам-членам. Сегодня МБРР, совместно с Международной ассоциацией развития, предоставляет займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги странам со средним уровнем дохода, а также наиболее кредитоспособным странам с низким уровнем дохода. Помимо этого, МБРР осуществляет координацию мер реагирования на региональные и глобальные проблемы.