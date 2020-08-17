ВАШИНГТОН, 17 авг /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США закрылись в понедельник разнонаправлено, S&P и Nasdaq — в плюсе, Dow к концу торгов опустился, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 23.00 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 0,31%, до 27855,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,00%, до 11129,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,27%, до 3382,09 пункта.

Окончание сезона квартальных отчетов, большинство из которых оказались лучше ожиданий инвесторов, вселило в рынки ожидания того, что американская экономика находится в лучшем состоянии, чем казалось. Как отмечает агентство Рейтер, ссылаясь на данные Refinitiv, по состоянию на 14 августа 457 компаний из списка S&P 500 опубликовали результаты, из которых 81,4% оказались выше, чем ожидалось.

В среду инвесторы также ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы. По его итогам ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Инвесторы надеются получить подсказки регулятора о планах его дальнейшей монетарной политики, а также оценку восстановления экономики страны на фоне пандемии нового коронавируса.