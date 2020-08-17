ВАШИНГТОН, 17 авг /ПРАЙМ/. Россия в июне 2020 года увеличила на 8,9% вложения в государственные ценные бумаги США — до 5,87 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные американского минфина.

Из общей суммы 2,87 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные бумаги и 3,001 миллиарда — на краткосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц увеличились на 900 миллионов долларов — до 1,261 триллиона. На втором месте остается Китай с 1,074 триллиона долларов (сокращение на 9,3 миллиарда). Следом идет Великобритания (445,6 миллиарда долларов), которая за месяц сократила объем облигаций на своем балансе на 200 миллионов.