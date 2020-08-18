МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Почти 80% клиентов российских банков формируют сбережения из зарплаты, около трети россиян откладывают деньги с бонусов и премий, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось в апреле среди россиян старше 21 года, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. Размер выборки – 1200 человек.

"У большинства вкладчиков банков (79%) получается отложить деньги с зарплаты, а также премий и бонусов (29%)", — выяснили эксперты. Среди прочих источников формирования сбережений опрошенные называли социальное пособие (23%), помощь родственников (15%), доход от сдачи собственности в аренду или продажи имущества (по 9%), наследство (8%).

Молодежь в возрасте 21-35 лет чаще использует заработную плату как основной источник накоплений (91%). Респонденты в возрасте 36-45 лет чаще других имеют возможность формировать накопления с премий и бонусов (38%), а россияне старше 55 лет стараются откладывать деньги с пенсии и других социальных пособий (66%).

По данным исследования, главными побуждающими хранить средства в банке мотивами россияне назвали прибыльность и безопасность: ими руководствовалась половина опрошенных (51-52%). Также накопительные счета, вклады и сберегательные карты участники опроса используют для формирования капитала на случай непредвиденных обстоятельств (41%) и на конкретные цели (37%). Около 36% опрошенных хотят разумно распоряжаться деньгами, а 16% беспокоятся о финансовой поддержке на пенсии.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге в большей степени руководствуются принципами безопасного и разумного подхода к распоряжению деньгами, в том числе чаще, чем в регионах, заранее стараются обеспечить себя в старости. Жители других городов чаще обращаются в банк с намерением накопить денег на определенную цель или сберечь средства, которые сейчас можно не тратить.