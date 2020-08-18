МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Трафик интернет-ресурсов туристического сегмента в России возвращается к показателям, которые наблюдались до пандемии коронавируса — в начале августа трафик в среднем был выше значений начала февраля, говорится в исследовании провайдера облачных сервисов Ngenix (входит в группу "Ростелеком"), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Компания анализирует, как изменялись средние показатели количества запросов в секунду и полосы пропускания данных у веб-ресурсов, использующих облачную платформу Ngenix. "На начало августа трафик туристических веб-ресурсов в среднем вырос на 14,2% относительно значений начала февраля", — говорится в сообщении.

По данным компании, рост количества HTTP-запросов к веб-ресурсам бронирования туров и авиа- и железнодорожных билетов начался в первых числах июня. Так, интернет-трафик в первые два дня июня вырос на 13 процентных пунктов после минимальных среднесуточных значений, которые наблюдались в период самоизоляции. Затем трафик сайтов продолжил свой рост.

"Наивысший пик обращений к туристическим веб-ресурсам за полгода спровоцировали новости об отмене карантина на курортах Краснодарского края: после того, как 21 июня были сняты ограничения, веб-трафик вырос на 96 процентных пунктов за два дня и на 119 процентных пунктов относительно средних показателей во время пика пандемии (март-май)", — указывает Ngenix.

После этого всплеска, продолжает компания, трафик оставался стабильным — на него не повлияла даже новость о возобновлении международного сообщения от 24 июля. Гендиректор Ngenix Константин Чумаченко отметил, что веб-трафик сегмента "Туризм и путешествия" в России предсказуемо пострадал от последствий коронавируса, упав за несколько недель на десятки процентов в условиях ограничений.

"Последние данные демонстрируют не только долгожданное оживление сегмента после долгого перерыва, но и то, как инфополе может влиять на объемы трафика на публичные веб-ресурсы и, следовательно, их доступность в условиях резких всплесков посещаемости", — добавил Чумаченко, слова которого привели в компании.