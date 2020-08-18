МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Избежать кибермошенников при подготовке к отпуску и сберечь свои средства от злоумышленников можно соблюдая базовые правила безопасности: проверять адрес и дизайн сайтов, читать отзывы пользователей и использовать защитное программное обеспечение, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее во вторник компания Group-IB сообщила, что обнаружила более 100 мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов, часть из них уже заблокирована. Большая часть этих ресурсов специализируется на якобы продаже авиабилетов, помимо этого есть фишинговые сайты на темы брони номеров в отелях, аренды автомобилей и другие.

По словам директора по развитию направления "Кибербезопасность для населения" "Ростелекома" Олега Седова, мошенники заманивают пользователей фишинговыми рассылками о "горящих турах" и акциях или создают сайты-приманки. Их основная цель – заставить человека перечислить деньги за поездку на счет мошенников, реже – передать свои персональные данные.

Мошеннические акции можно отличить "броской" темой, заставляющей человека действовать импульсивно. "Как правило, это очень выгодное предложение ("Турция на 10 дней со скидкой 80%") или акция, которая скоро закончится. Также при получении любого письма, надо внимательно смотреть на адрес отправителя: это должен быть проверенный или знакомый вам источник, например, туроператор, услугами которого вы пользуетесь постоянно. Если это не так, то к ссылкам или вложенным файлам стоит отнестись с подозрением", — рекомендует эксперт.

Старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина отметила, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях. "Для онлайн-шопинга лучше завести отдельную карту, например, виртуальную, и держать на ней небольшие суммы, а также установить суточные лимиты на снятие. Установите защитное решение, которое заблокирует попытку перейти на фишинговый сайт и защитит от других угроз", — сказала она.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, в свою очередь, рекомендует читать отзывы в сети. "Перед покупкой полезно изучить отзывы о ресурсе, и если среди них много негативных, либо их общее количество невелико, то лучше продолжить поиски на сайтах других компаний. В подобных случаях, как и при других интернет-покупках, стоит руководствоваться здравым смыслом и не терять бдительность", — отметил он.