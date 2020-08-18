БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. Льготы и преференции для инвесторов Свободного порта Владивосток (СПВ) могут быть распространены на весь дальневосточный макрорегион, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Порто-франко (свободный порт) действует всего на 1% территории (Дальнего Востока и Арктики) и охватывает лишь 17 % населения. При этом мы видим активность бизнеса именно в тех точках, где действуют преференциальные режимы. Поэтому, в нынешних условиях предлагаем распространить эту преференцию на весь макрорегион. Во всяком случае губернаторы уже ставят перед нами этот вопрос", — сказал Козлов на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске.

Он также отметил, что режим порто-франко является поддержкой в развитии собственного дела.

"Режим СПВ — это, конечно, подспорье для малого бизнеса. Почти 2 тысячи предпринимателей благодаря порт-франко решили начать бизнес; 205 уже реализовали свой потенциал. Например, мы с вами были на Чукотке, так вот, там резидентство в СПВ в городе Певек позволило открыть птицефабрику, теплицу, компанию по грузоперевозкам и другие фирмы", — добавил министр.

Помимо режима СПВ налоговые льготы и неналоговые преференции получают инвесторы территорий опережающего развития. Этим режимом, по данным министерства по развитию дальнего Востока и Арктики, воспользовались 450 инвесторов.

"Их проекты находятся в разной степени: кто-то уже открылся и работает, кто-то на этапе строительно-монтажных работ, кто-то в стадии проектирования. И это как крупный бизнес, как, например, тот же Амурский газоперерабатывающий завод, или, например, крупнейший горно-обогатительный комбинат "Удокан" в Забайкалье; так и средний бизнес. Компании строят жилые дома, производят бетон, производят хлебобулочные изделия, запускают теплицы", — сказал Козлов.

Свободный порт Владивосток — портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. На данный момент резиденты СПВ реализуют проекты на сумму свыше 950 миллиардов рублей.