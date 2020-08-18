МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Решение о новых выплатах на детей до 16 лет в августе зависит от целого ряда инстанций. Как рассказал член Совета Федерации Валерий Рязанский, на это может повлиять социальный блок правительства России.

Сенатор отметил, что в бюджете на текущий 2020 год такие деньги не заложены. Также третья выплата не была предусмотрена поправками, которые вносились в бюджет в период эпидемии коронавируса в стране.

Рязанский предложил дождаться из рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина. Он в настоящее время находится в командировке на Дальнем Востоке.

"После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи", — отметил сенатор.

Напомним, что в июне и июле в России семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет были начислены единовременные выплаты размером в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эта мера является — государственная поддержка российских семей из-за эпидемиологической ситуации в России: были введены ограничительные меры и установлен режим самоизоляции. Минтруд отчитывался, что на 6 июля эти единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей.

В мае президент страны Владимир Путин предложил установить с апреля по июнь выплаты семьям, где воспитываются дети в возрасте до трех лет.