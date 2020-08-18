МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российской золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc с "B-" до "B", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга также был повышен до "B" с "B-". Основатель Petropavlovsk Масловский покинул компанию, и.о. гендиректора назначен Мещеряков

"Повышение рейтинга отражает значительное усиление финансового профиля Petropavlovsk после улучшения операционных результатов, на фоне высоких цен на золото", — комментируют аналитики агентства. Другим фактором повышения рейтинга стало некоторое снижение долга, отмечается в релизе.

Валовый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) компании, как ожидается, сократится до 2,5х в 2020 году против 4,3х годом ранее, а в 2020-2023 годах показатель в среднем составит 3,0х, отмечает агентство.

Рейтинг при этом сдерживается в связи с частыми изменениями в структуре акционеров, совете директоров и управлении, поскольку это ограничивает ясность касательно будущей стратегии компании и ее финансовой политики.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. В 2019 году компания добыла 12,8 тонны золота.