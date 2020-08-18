МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Родниковое месторождение золота и серебра на Камчатке, которое разрабатывает "Тревожное зарево", принесет в бюджет РФ в совокупности около 15 миллиардов рублей, сообщили в компании.

Проект разработки месторождения предполагает создание более 800 новых рабочих мест. Ожидается, что среднегодовой объем производства составит 2 тысячи килограммов золота и 15 тысяч килограммов серебра, что составит 30-процентный прирост годовой добычи Камчатского края. Инвестиции в проект составят более 13 миллиардов рублей, говорится в сообщении.

"Тревожное зарево" занимается также разработкой Асачинского месторождения в Камчатском крае. Разработка, по сообщению компании, ведется подземным способом, который влияет на окружающую среду гораздо меньше, чем более распространенный в горнорудной отрасли открытый способ добычи.

С момента начала добычи в 2011 году она добыла около 10 тысяч килограммов золота и 16 тысяч килограммов серебра, а также инвестировала в проект более 200 миллионов долларов.

Совокупные отчисления в бюджет России и внебюджетные фонды составили 3,7 миллиарда рублей, в том числе в региональный бюджет Камчатского края – 1,9 миллиарда рублей.