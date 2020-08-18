МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Объем "свободных денег" россиян в июле вырос на 13,7% по сравнению с июнем текущего года — до 28,3 тысячи рублей, что стало максимальным показателем для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимумом 2020 года, свидетельствует исследование холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек. Максимум по индексу был зафиксирован в декабре 2019 года, он составил 44,6 тысячи рублей.

"В июле объем "свободных денег" в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 28,3 тысячи рублей…. За месяц объем "свободных денег" вырос на 13,7%, а за год – на 7,2%. Фактор отложенного спроса уже сходит на нет, и россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса…. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы", — говорится в исследовании.

В предыдущие три года объем "свободных денег" в июле, напротив, снижался по сравнению с июнем. Среднее значение индекса в январе-июле 2020 года составило 22,2 тысячи рублей.

"Ромир" отмечает рост объема "свободных денег" во всех типах городов. В городах-миллионниках индекс вырос на 12,4% по сравнению с июнем — до 35,4 тысячи рублей. Объем "свободных денег" в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек повысился на 12,5% и составил 32,5 тысячи рублей.

"В небольших городах от 100 до 500 тысяч рост оказалось более существенным — на 17,2%: значение индекса в июле оказалось равно 18,4 тысячи рублей. В небольших городах доходы и расходы более волатильны: в предыдущие месяцы индекс снижался в них сильнее, теперь же быстрее восстанавливается", — говорится в исследовании.