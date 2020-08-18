МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел во вторник встречу с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным.

Путин попросил доложить, как идет работа компании в условиях пандемии.

"Добрый день, Игорь Иванович, хотел с Вами переговорить по нескольким вопросам. Первый – это как строится работа компании в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции?" — сказал Путин.

В частности, глава государства поинтересовался работой с персоналом, сохранением рабочих мест.

"Как в этих условиях организован производственный, технологический процесс и все, что с этим связано?" — спросил Путин.

Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным прокомментировал ситуацию в мировой экономике и ограничения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, отметив, что рано или поздно экономика вернется к росту и надо будет отвечать на этот вызов.

Глава государства начал встречу с вопроса, как работает крупнейшая российская нефтяная компания в условиях пандемии.

"А второй (вопрос — ред.) тоже практически связан с этим, но, тем не менее, он отдельный. Имею в виду сокращение мировой экономики, российской экономики, связанные с этим ограничения добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти", — сказал Путин.

"Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики", — добавил президент РФ, поинтересовавшись у главы "Роснефти" в этой связи, как складывается работа на перспективу по реализации планов развития компании, в том числе геологоразведка.

Глава государства отметил, что сокращение и падение экономики РФ будет меньше, чем во многих странах, в том числе — и среди стран Европы.

"Мировая экономика будет расти, и российская будет расти… Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики", — сказал Путин.

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса, в том числе по налогам.

"Но в связи с изменением налогового режима мы были вынуждены отложить на некоторое время реализацию этого проекта. Вместе с тем мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства. Для этого, Владимир Владимирович, в случае принятия вами решения по этому вопросу, нам нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет", — сказал глава "Роснефти".

На вопрос президента, где планировалось строительство, он сказал, что в Находке выделена земля, и есть возможность строительства морского терминала. По словам Сечина, нужно порядка 3,5 миллиарда кубов газа в год для обеспечения энергетики этого предприятия. Он заверил, что "оно создаст мощную точку роста в этом регионе": новых рабочих мест будет связано с этим заводом порядка 100 тысяч, включая добычу, транспорт, непосредственно нефтепереработку, энергетику во всем комплексе.

"Находка – хорошее место, удобное", — заметил Путин.

"Игорь Иванович, вы оформите и представьте, пожалуйста, ваши предложения на этот счет", — сказал президент.

"Хорошо, Владимир Владимирович, обязательно это сделаю", — ответил Сечин.