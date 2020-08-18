МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в июле увеличилось на 22,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,496 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста количества новостроек до 1,24 миллиона с первоначального значения июня в 1,186 миллиона. При этом показатель июня был пересмотрен в сторону увеличения — до 1,22 миллиона новостроек.

В то же время число разрешений на строительство в США в июле поднялось на 18,8%, до 1,495 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель вырос до 1,32 миллиона разрешений с первоначального уровня июня в 1,241 миллиона. Пересмотренный показатель за июнь составил 1,258 миллиона разрешений.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.