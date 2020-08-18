МИНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.

"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены, люди работают", — сказал Головченко после заседания президиума Совета министров в Минске во вторник. Видео распространила пресс-служба правительства.

Вместе с тем, по его словам, на некоторых предприятиях есть "группы протестно настроенных сотрудников, которые, может быть, не довольны, и они таким образом (призывами к забастовкам — ред.) выражают свою позицию по отношению к происходящему". "Но что особенно печально, (они — ред.) пытаются втянуть других, большинство представителей трудового коллектива, которые хотят работать, понимают, что это пагубный путь – проявление таких незаконных акций", — отметил глава правительства.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.