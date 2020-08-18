РИГА, 18 авг — ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт (ВВП) Латвии в этом году может уменьшиться на 7%, а в случае "второй волны" распространения коронавируса COVID-19 – на 9%, говорится в разработанном минфином республики сценарии макроэкономического развития, который попал в распоряжение СМИ.

В базовом сценарии прогнозируется, что по итогам года ВВП в сравнительных ценах упадет на 7%, при этом в результате кризиса из-за COVID-19 снизятся частное потребление, экспорт и инвестиции. В свою очередь, в 2021 году прогнозируется возобновление экономического роста и прирост экономики на 5,1%, а в 2022 и 2023 годах рост ВВП прогнозируется в размере 3,1%.

Ранее во вторник этот сценарий был представлен на рассмотрение правительству.

Разработанный минфином сценарий макроэкономического развития должен лечь в основу государственного бюджета на будущий год.

В то же время министерство отмечает, что среднесрочный сценарий макроэкономического развития был разработан в июне на основе консервативных предположений с учетом данных ВВП за первый квартал и доступной на тот момент краткосрочной макроэкономической информации.

При этом также в июне центробанк страны ужесточил до 7,5% с 6,5% свой прогноз падения экономики страны по итогам года из-за воздействия нового коронавируса.