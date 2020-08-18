МИНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Нет оснований говорить, что национальная экономика Белоруссии понесла какие-то потери или убытки из-за ситуации в республике, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.

"Если какое-то предприятие остановится полностью, конечно, этот ущерб может быть оцифрован – количество недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки", — заявил Головченко. Соответствующее видео разместила во вторник пресс-служба Совмина в Facebook.

Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.