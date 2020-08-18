МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности республики заявил, что не собирается "никому" продавать белорусские компании, передает государственное агентство Белта.

Лукашенко таким образом высказался по отношению к пунктам программы координационного штаба оппозиции.

"Третье — запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор", — подчеркнул Лукашенко.