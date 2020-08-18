МИНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Возможный ущерб от забастовок по каждому предприятию в Белоруссии подсчитан, эти цифры доведены до трудовых коллективов, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.

Ранее на ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены. По словам Головченко, на некоторых предприятиях есть "группы протестно настроенных сотрудников".

"Тем не менее мы подсчитали по каждому предприятию конкретные цифры, которые наступят, если, допустим, прекращена работа. И эти цифры доведены до трудовых коллективов, чтобы они осязаемо понимали, к чему может привести. И, естественно, это не сможет не сказаться на материальном положении самих работников, потому что зарплата у нас: сколько заработал – столько и получил", — заявил Головченко. Соответствующее видео разместила во вторник пресс-служба Совмина в Facebook.

Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.