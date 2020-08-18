МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. ОК "Русал" ожидает перерегистрации с острова Джерси на территорию России к концу сентября 2020 года, следует из сообщения компании.

"Компания хотела бы проинформировать акционеров о том, что ожидаемая дата вступления в силу государственной регистрации компании в качестве международной компании в России теперь ожидается к концу сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

При этом в компании уточнили, что ожидаемые сроки перерегистрации зависят, в частности, от сроков получения соответствующих разрешений регулирующих органов и могут быть изменены.

Акционеры "Русала" в начале августа 2019 года на внеочередном собрании одобрили решение о перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2019 году сохранил выпуск алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.