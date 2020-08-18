МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в РФ в июле выросли на 4,3% после увеличения на 6,1% в июне, в годовом выражении — снизились на 2,2%, сообщает Росстат.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в июле в месячном выражении выросли на 14,5%, в обрабатывающих производствах — на 1,7%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — увеличились на 2,5%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены подросли на 3,4%.

В добыче полезных ископаемых цены на нефть сырую при поставках на внутренний рынок увеличились на 35,2%, агломерат железорудный доменный – на 13,9%, руду железную товарную необогащенную – на 11,4%, концентрат железорудный – на 11,1%, окатыши железорудные – на 10,6%. При этом цены на алмазы природные снизились на 20,7%, графит природный – на 19,8%, концентраты вольфрамовые – на 13,5%, уголь коксующийся – на 12,8%.

В обрабатывающих производствах выросли цены на следующие виды нефтепродуктов: пропан и бутан сжиженные – в 2,1 раза, конденсат газовый стабильный – на 72,2%, топливо судовое – на 64,1%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки – на 28,3%, битумы нефтяные строительные и кровельные – на 27,4% и 25,4% соответственно, углеводороды газообразные, кроме природного газа – на 19,3%, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки – на 18,8%, топливо реактивное керосинового типа – на 13,2%, битумы нефтяные дорожные – на 13,1%.

В производстве пищевых продуктов стали выше цены на соки овощные и овощефруктовые для детского питания – на 46,8%, ракообразных мороженых – на 10,6%, свинину парную или охлажденную – на 9,9%, крупу из пшеницы прочую – на 9,4%.

Одновременно в металлургическом производстве снижение цен отмечено на фитинги для труб стальные, кроме литых – на 16,5%, феррованадий – на 12,1%, продукты металлургии никеля промежуточные прочие – на 11,4%, ферромолибден – на 9,5%. При этом цены на платину и металлы платиновой группы необработанные или полуобработанные, или в виде порошка увеличились – на 27,8%, услуги по производству изделий из драгметаллов – на 16,5%, прокат сортовой и катанку из нержавеющей стали прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые – на 9,3%.

В 2019 году цены производителей промтоваров в РФ, по данным Росстата, выросли на 2,9%.