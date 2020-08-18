МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ опубликовал проект постановления правительства, которым предлагается установить сроки маркировки молочной продукции в России, проект документа опубликован на портале правовой информации.

"Проектом постановления утверждаются сроки поэтапного введения обязательной маркировки средствами идентификации в отношении отдельных видов молочной продукции", — говорится в сводном отчете к проекту.

Маркировку на первом этапе планируется внедрить для несгущенных молока и сливок со сроком хранения от 28 суток, а также для мороженого и прочих видов пищевого льда. Компании, которые осуществляют ввод в оборот данных видов продукции, должны будут наносить средства идентификации на товары с 20 января 2021 года.

В свою очередь, согласно проекту, производители молока и сливок со сроком хранения до 28 дней, сгущенных молока и сливок, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров и творога, безалкогольных напитков с молочным жиром должны будут наносить на продукцию средства идентификации с 1 июля следующего года.

Наконец, маркировка производителями пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок может стартовать с 1 октября 2021 года.