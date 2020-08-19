МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ опубликовал проект постановления правительства, которым предлагается установить сроки маркировки молочной продукции в России, проект документа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Проектом постановления утверждаются сроки поэтапного введения обязательной маркировки средствами идентификации в отношении отдельных видов молочной продукции", — говорится в сводном отчете к проекту.

Маркировку на первом этапе планируется внедрить для несгущенных молока и сливок со сроком хранения от 28 суток, а также для мороженого и прочих видов пищевого льда. Компании, которые осуществляют ввод в оборот данных видов продукции, должны будут наносить средства идентификации на товары с 20 января 2021 года.

При этом, проект правил маркировки устанавливает понятие "ввода молочной продукции в оборот". В частности, для молочной продукции, произведенной за пределами РФ, вводом в оборот будет считаться выпуск таможенными органами ввезенных в РФ товаров в соответствии с таможенными процедурами, а для товаров, которые импортируются из стран ЕАЭС — ввоз молочной продукции в Россию.

В свою очередь, согласно проекту, производители молока и сливок со сроком хранения до 28 дней, сгущенных молока и сливок, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров и творога, безалкогольных напитков с молочным жиром должны будут наносить на продукцию средства идентификации с 1 июля следующего года.

Наконец, маркировка производителями пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок может стартовать с 1 октября 2021 года. С этой же даты производители всех видов молочной продукции, оптовики и розничные компании должны будут представлять в информационную систему мониторинга сведения об обороте и выводе из оборота молочной продукции.

При этом Минпромторг предлагает установить отсрочку по указанным срокам маркировки для крестьянских (фермерских) хозяйств, самостоятельно занимающихся розничной продажей собственной молочной продукции, до 1 октября 2022 года. Плата за услуги по выдаче кодов маркировки взимается с 20 января 2021 года, плату за предоставление кодов для молочной продукции, которая является детским питанием и специализированным лечебным питанием, предлагается не взимать.

Пилотный проект по маркировке готовой молочной продукции стартовал в России 15 июля 2019 года, изначально он должен был завершиться 29 февраля текущего года. Сначала срок эксперимента был продлен до 31 марта, затем — до 31 декабря 2020 года. В конце марта правительство РФ также отложило введение обязательной маркировки молочной продукции. Изначально ее внедрение ожидалось 1 июня 2020 года.