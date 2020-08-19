МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит ратификацию договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕЭС), сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что 3 февраля в Москве был подписан договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, регулирующий отношения, связанные с правовой охраной и использованием товарных знаков и наименований места происхождения товаров ЕЭС.

Добавляется, что в соответствии с договором правовая охрана товарных знаков и наименований места происхождения товаров в союзе будет действовать на всей территории ЕЭС.

"Применение договора приведет к сокращению временных и финансовых издержек на обеспечение правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров союза, повышению правовой определенности для правообладателей в условиях Таможенного союза и единого экономического пространства государств — членов союза, поможет стимулировать активность заявителей", — также говорится в сообщении.