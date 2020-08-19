МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет в среду очередное заседание в уже привычном для себя режиме видеоконференции, чтобы обсудить текущие результаты по балансировке рынка нефти, а также ситуацию с не полностью выполняющими свои обязательства странами.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон. "Двоечники" сделки даже представили альянсу графики того, как именно они будут "расплачиваться с долгом" перед ОПЕК+, которые, впрочем, уже освежались и вновь будут актуализированы в августе.

Так, по итогам июльского заседания комитета было установлено, что в августе и сентябре "двоечники" должны дополнительно сократить 842 тысячи баррелей в сутки, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегатов альянса. Но из "двоечников" только Казахстан отрапортовал, что по сравнению с майским уровнем выполнения сделки в 71% в июне этот показатель достиг 105%, а в июле 101%.

Однако Саудовская Аравия продолжает жесткий контроль главных нарушителей сделки со стороны ОПЕК. Так, в августе глава Минэнерго королевства принц Абдель Азиз бен Сальман вновь созвонился с иракским министром нефти Ихсаном Абд аль-Джаббаром, и в ходе этого разговора Ирак заявил о дополнительном сокращении добычи на 400 тысяч баррелей в августе и сентябре.

Что касается Нигерии, то по информации агентства Блумберг, страна не только пока не выполнила свои обещания по компенсации недосокращенных ранее объемов, но и пытается исключить из условий сделки один из сортов своей нефти под видом конденсата (сорт Agbami).

Но даже с учетом "долгов" ряда стран ОПЕК+ по сокращению добычи и общим соблюдением сделки ОПЕК+ только на 95% в июле по сравнению с 107% в июне, как сообщают СМИ, цитируя главу Минэнерго РФ Александра Новака, альянсу удается пока удерживать рынок в "более-менее стабильном состоянии" и продолжать его балансировку. И цена нефти Brent с июльского заседания ОПЕК+ сохранилась в диапазоне 43-45 долларов за баррель, что с учетом роста добычи альянса в августе также позитивно.

Новак, который за несколько дней до заседания заразился COVID, но бессимптомно, намерен участвовать в видеоконференции комитета. Он сообщил, что мероприятие должно пройти штатно, и никаких предложений по резкому изменению курса сделки в ту или иную сторону сейчас нет. Россия же со своей стороны считает правильным продолжать выполнять сделку ОПЕК+ по утвержденному графику, отметил министр.

Однако омрачают высказывания Новака опубликованные на прошлой неделе ежемесячные доклады ОПЕК и МЭА, которые снизили свои прогнозы спроса на нефть в мире в 2020 году, тем самым напомнив, что неопределенность на рынке нефти все еще сохраняется и вероятность второй волны COVID все еще не исключена.