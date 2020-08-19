МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит реализацию мероприятий, направленных на переселение граждан из непригодного для проживания жилья опережающими темпами, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о предложениях по реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда опережающими темпами", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что реализация мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" будет способствовать совершенствованию механизмов реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.