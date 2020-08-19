Кабмин РФ обсудит совершенствование аккредитации представительств иностранных юрлиц
МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит совершенствование процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юрлиц для улучшения инвестклимата в стране, сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что соответствующий законопроект вносит изменения в статью 21 закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".
"Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц, что позволит улучшить инвестиционный климат для иностранных инвесторов, осуществляющих деятельность в России", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20200819/831926608.html