ВЛАДИВОСТОК, 19 авг /ПРАЙМ/. Порядка 12 тысяч тонн грузов планируется отправить в этом году Северным морским путем, сообщил журналистам замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В среду по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград отправляется барк "Седов". По словам Савчука, который присутствовал на торжественном построении на паруснике, это серьезное мероприятие, которое позволит показать путь логистики всем остальным судам и подтвердить, что Северный морской путь становится стабильным и будет обеспечивать гражданское судоходство.

"И это не только перевозки газа, нефти, но и генеральных грузов, рыбопродукции в том числе. В этом году порядка 12 тыс тонн отправляем Северным морским путем", — сказал Савчук.

Три парусника Росрыболовства — "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" — отправились в конце 2019 года в первую в истории совместную экспедицию "Паруса мира", первая часть которой была посвящена 200-летию открытия Антарктиды, а вторая — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" вышли в кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" – в трансатлантическое. Третьего июня "Паллада" и "Седов" прибыли во Владивосток, откуда в середине июля барк вышел в месячный рейс по акватории Японского моря. Обратно он вернулся 14 августа. Было принято решение направить "Седов" из Владивостока в родной порт Калининград по Северному морскому пути.