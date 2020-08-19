МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Глава министерства труда Германии Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней может стать подходящей мерой, которая поможет преодолеть кризис.

Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung заявил, что четырехдневная рабочая неделя может стать "ответом на структурные изменения в таких секторах как автомобильная промышленность", и позволит сохранить рабочие места.

"Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис", — сказал Хайль в интервью изданиям медиагруппы Funke,

По его словам, сокращение рабочей недели при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой. Основным условием, добавил Хайль, является согласие социальных партнеров.