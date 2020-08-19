МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 17 мая рассмотрение иска конкурсного управляющего входящей в группу "Сумма" компании "ГлобалЭлектроСервис" (ГЭС), о взыскании более 17 миллиардов рублей с бенефициара "Суммы" бизнесмена Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и других топ-менеджеров.

Как следует из опубликованного определения суда, такой большой срок отложения связан с необходимостью надлежащего извещения о судебном разбирательстве зарегистрированной на Кипре компании E-Seven Limited, являющейся основным учредителем ГЭС и одним из ответчиков по многомиллиардному иску.

Конкурсный управляющий Борис Яснопольский просит суд привлечь Магомедовых и других контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности для расчетов с кредиторами. В частности, более 17,1 миллиарда рублей управляющий требует взыскать солидарно с братьев Магомедов и еще 14 физических и юридических лиц, в том числе E-Seven Limited, ООО "Группа "Сумма" и ООО "Стройновация".

Управляющий просит взыскать также около 16,7 миллиарда рублей с гендиректора ГЭС Александра Оревкова, около 16,5 миллиарда рублей — солидарно с бывшего гендиректора Вячеслава Кочетова и Хучбара Хучбарова, по данным СМИ, представителя "Суммы" в Дагестане, более 16,1 миллиарда рублей — солидарно еще с троих граждан — Макарова, Попова и Рындиной.

Инжиниринговая компания "ГлобалЭлектроСервис" специализируется на строительстве объектов генерации, линий электропередачи, подстанций всех классов напряжения и проектах в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2019 года признал ГЭС банкротом по заявлению компании "НТ-Ком Инжиниринг".

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей. Forbes в 2019 году оценивала состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводила ему 185-е место в списке богатейших россиян. Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций транспортной группы Fesco.