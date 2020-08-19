МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2020 года увеличила добычу угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45%, до 8,857 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск стали снизился на 3%, до 1,803 миллиона тонн, чугуна — увеличился на 3%, до 1,783 миллиона тонн.

Во втором квартале добыча угля относительно предыдущего квартала выросла на 7%, до 4,578 миллиона тонн. Выпуск стали увеличился на 6%, до 926 тысяч тонн, чугуна — на 5%, до 912 тысяч тонн.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2019 году компания сохранила добычу угля на уровне 18,8 миллиона тонн, выпуск стали снизился на 7% — до 3,6 миллиона тонн.