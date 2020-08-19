МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится сегодня с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча будет открытая.

"Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, у него серия внутренних мероприятий, непубличного характера, рабочие встречи. Одна из них будет открыта — это его встреча с Кудриным. Счетная палата традиционно докладывает президенту о своей работе. Это будет такая встреча. Орган важный, активный", — сказал Песков журналистам.