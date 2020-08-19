МИНСК, 19 авг — ПРАЙМ. Политический кризис в Белоруссии создает риски для национальной валюты, финансового сектора и макроэкономической стабильности, говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.

"Усиление кризиса и неопределенность относительно того, как он будет разрешен, могут увеличить давление на запас внешней ликвидности и высокодолларизованный финансовый сектор, снизить диверсификацию источников фондирования и дополнительно сказаться на перспективах роста", — отмечается в пресс-релизе.

Там подчеркивается, что "дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны или продолжительное нарушение экономической деятельности может усилить девальвационное давление на белорусский рубль, негативно повлиять на высокодолларизованный финансовый сектор (65% депозитов и 52% кредитов в секторе номинированы в иностранной валюте) и привести к сокращению международных резервов".

"Это может негативно сказаться на улучшениях в плане макроэкономической стабильности, достигнутых в последние годы благодаря повышению согласованности монетарной и фискальной политики и политики в области заработной платы", — предупреждает Fitch.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.